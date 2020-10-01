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Yaşam

İsmail Cem Öztürk kimdir?

İsmail Cem Öztürk kimdir? İsmail Cem Öztürk kaç yaşında ve nereli? Ünlü iş adamı hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İsmail Cem Öztürk biyografisi hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

01 Ekim 2020 Perşembe  17:32 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:32
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Başarılı iş adamı ve DJ İsmail Cem Öztürk kimdir? Nerelidir? Son zamanların merak edilen ünlü iş adamının biyografisi ve detaylar haberimizde.

İSMAİL CEM ÖZTÜRK KİMDİR?

İsmail Cem Öztürk 11.02.1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Özel Bilfen Lisesi’nde tamamlayan Öztürk, lisans eğitimini ise Doğuş Üniversitesi’nde aldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak iş hayatına atıldı. Şu an Bilnet Matbaacılık A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla görevini sürdürüyor.

Müziğe olan tutkusuyla bilinen İsmail Cem Öztürk, iş hayatının yanı sıra hobi olarak yaptığı DJ’lik mesleğiyle sahnelerde boy gösteriyor. Öztürk ayrıca her Çarşamba günleri Radio FG isimli kanalda müzik severlere keyifli müzikler dinletiyor.

Başarılı iş adamının Osman Kerem Öztürk isminde 11 yaşında bir erkek çocuğu vardır.

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