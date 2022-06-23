İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi hazretleri vefat etti! Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi hazretleri vefat etti. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Haziran ayında yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Mahmut Efendi hazretleri, enfeksiyona bağlı böbrek rahatsızlığı sebebiyle hakkın rahmetine kavuştu. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

'MAHMUT EFENDİ' VEFAT ETTİ!

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi, Müslüman Türk din adamı, mutasavvıf olan Mahmut Efendi Hazretleri 10 yaşında iken köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın hocalığında hafızlığını tamamladı.

Mehmet Rüştü Âşıkkkutlu Hoca'dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde Hoca Abdülvehhap Efendi'den Arapça okudu. Öğretmen Hacı Dursun Feyzi Güven Hoca Efendi'den fıkıh, tefsir, hadis gibi dinî bilgileri öğrenerek 16 yaşında icazet aldı.

Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı. Bunun üzerine köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı.

Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. Teyzesinin kızı Zehra Hanım'la evlendiğinde 16 yaşındaydı. Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu vardır. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti.

1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

Mahmut Efendi Hazretleri, İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

Haziran ayında enfeksiyona bağlı böbrek rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran 2022'de vefat etti. Mahmut Efendi Hazretleri, 93 yaşında hakk'a yürüdü.