30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İspanyol damada Türk usulü düğün

İspanya'da tanışan Türk asıllı İngiliz gelin ile İspanyol damat, İstanbul'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Babası İngiliz annesi Türk olan Nihan Hudson ile İspanyol Eduardo Lopez, İspanya'nın başkenti Madrid'te tanıştı. Düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen çift, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'ndeki merasimle dünyaevine girdi.

Gelinin ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerini uygulayan çift, düğünden bir gün önce kına gecesi yaptı. Kına gecesinde gelin kaftan giyerken damat da omuzlarında oyalı tülbent taşıdı. Gelin Hudson, toprak testiyi taşıyarak damadın önünde kırdı. Daha sonra gelin ve damat, karşılıklı Ankara havası oynadı.

Tanışma hikayelerini anlatan Nihan Hudson, "İngiltere'de yaşıyordum, İspanya'ya tatile gitmiştim. Madrid'te havaalanında karşılaştık, bavuluma yardım ediyordu, öyle tanıştık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de doğduğu için kendisinin de çok fazla Türk geleneklerini bilmediğini söyleyen Hudson, kına gecesini de çok değişik bulduğunu ve eğlendiklerini söyledi.

Damat Lopez ise "Değişik bir kültürle tanıştığım için memnunum. Kına gecemiz çok değişikti, daha önce görmemiştim." diye konuştu.

İstanbul'u da çok sevdiğini söyleyen Lopez, eşinin ailesinin İstanbul'da yaşadığını tekrar ziyarete geleceklerini ifade etti. Lopez, bazı Türkçe kelimeleri öğrenmeye başladığını da söyledi.

Gelinin annesi Asuman Hudson ise damatlarının sıcakkanlı olduğunu söyledi. Hudson, "Eduardo bize hiç yabancı bir damat gibi gelmedi. Çok sempatik, Türklere çok yakın bir insan. Anneanne, dayılar da onu çok sevdi. Adapte olmaya çalışıyor. Bize uyum sağlamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı´da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hayaldi, gerçek oldu: Ve ilk görüntüsünü gönderdi

Hayaldi, gerçek oldu: Ve ilk görüntüsünü gönderdi

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu

Hostesliği bırakıp çiftçi oldu

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Teröristlere 'drone'lu operasyon! Son anda yakalandılar

Teröristlere 'drone'lu operasyon! Son anda yakalandılar

Kahvaltıda bir araya geldiler

Kahvaltıda bir araya geldiler

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi

Kediyi kurtarmak için fuel-oil dolu kuyuya girdi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA