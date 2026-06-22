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Yaşam

Isparta'da facia! Kendi kestiği ağacın altında can verdi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde tarlasında ağaç kesen adam, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Isparta'da facia! Kendi kestiği ağacın altında can verdi
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Olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında ağaç kesimi yapan Veysel İnan'ın üzerine, kestiği ağaç düştü. Ağır yaralanan İnan'ı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İnan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ağaç kesimi
  • ağaç kazası
  • Beyköy köyü

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