Isparta'da gece kulübünde yangın!

Yangın, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Çıkan yangında şans eseri yaralının olmadığı, işletmenin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.