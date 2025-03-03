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Yaşam

Isparta'da prizde unutulan saç kurutma makinesi evi yaktı

Isparta'da bir dairede prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Isparta'da prizde unutulan saç kurutma makinesi evi yaktı
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Yangın, saat 09.00 sıralarında Gülistan Mahallesi 2818 Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar'ın yaşadığı dairede saç prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çapar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan olmazken, dairedeki bir oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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