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Yaşam

Isparta'da trafik kazası

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA29 Aralık 2020 Salı 20:18 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 20:18
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Ömür Benli'nin kullandığı 34 BSD 078 plakalı otomobil, Hasan Sak idaresindeki 5 AAY 078 plakalı otomobille Burdur-Isparta dağ yolu Gelincik mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücülerden Sak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Benli ve otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sak'ın cenazesi kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

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