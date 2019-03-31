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İsrail'de Türk dizileri fırtınası eziyor

İsrail'de İstanbullu Gelin başta olmak üzere Türk dizileri fırtınası esiyor. Türk dizileri için sosyal medyada kurulan İbranice hayran sayfalarının on binlerce takipçileri bulunuyor.

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İsrail'de son dönemde İstanbullu Gelin başta olmak üzere adeta Türk dizileri fırtınası esiyor.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Haaretz, İstanbullu Gelin dizisiyle ilgili verdiği bir haberde, "Türkler geri döndüler ve tüm İsrail'i kendilerine bağımlı hale getirdiler" başlığını kullandı.

Bunun yanında İsrail basınında son günlerde Türk dizileriyle ilgili birçok haber yer alıyor. Türk dizileri için sosyal medyada kurulan İbranice hayran sayfalarının da on binlerce takipçisi bulunuyor. Facebook'ta İstanbullu Gelin dizisi için İsrailliler tarafından açılan bir sayfada "Sadece bağımlılar için" ifadesi yazılı.

Bu hayran sayfalarında şu an yayında olan veya çekimi planlanan yeni Türk dizileriyle ilgili son dakika gelişmeleri, sanatçıların özel hayatlarına dair bilgiler ve fotoğraflar sıklıkla paylaşılıyor. Turizm firmaları da İstanbullu Gelin dizinin çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.

Firmaların verdikleri reklamlar aracılığıyla duyurmaya çalıştığı turlara İsrailliler yoğun ilgi gösteriyor. Hatta balayı için bu turları tercih edenler bile var. İsrail televizyonlarında şu an yayında olan Türk dizlerinden İstanbullu Gelin, Anne ve Kadın öne çıkıyor. İsrail kanallarındaki Türk dizileri dublaj yerine İbranice alt yazıyla yayınlanıyor. 16 yaşındaki lise öğrencisi Noa Dayan, şu an en popüler dizilerin İstanbullu Gelin ile Anne olduğunu belirterek "İsrail küçük bir ülke, Türkiye gibi büyük değil. Televizyonlarındaki seçenekler de o oranda sınırlı." ifadesini kullandı. Dizilerden Türk kültürüne dair ögeleri de öğrendiklerini belirten Dayan, bununla birlikte farklı durumlarda nasıl davranılması gerektiği gibi hayat dersleri de aldıklarını söyledi. Annesi, babası, kardeşleri ve arkadaşlarının hepsinin en az bir Türk dizisi izlediğini belirten Dayan, "İsrail’de bu şu an bir çılgınlığa dönmüş durumda. Herkes çılgın gibi Türk dizisi izliyor." dedi. 

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