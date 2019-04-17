İstanbul Akvaryum’a altın ödül

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, BID tarafından sektöründe lider kurum ve kuruluşlara verilen ve dünyanın en prestijli kalite ödülleri arasında yer alan Uluslararası Kalite Ödülü’nü altın kategorisinde almaya hak kazandı. Ödül, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen törende İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, İcra Kurulu Üyeleri Dilek Çapanoğlu ve Sami Milli’ye takdim edildi. Nuhoğlu “İstanbul Akvaryum kazandığı bu ödül ile İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefine ve ülke turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.