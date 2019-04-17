15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,743
  • 6,5265
  • 236.141
  • 97.820
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul Akvaryum’a altın ödül

İstanbul Akvaryum’a, Business Initiative Directions (BID) tarafından altın kategoride “Uluslararası Kalite Ödülü” verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, BID tarafından sektöründe lider kurum ve kuruluşlara verilen ve dünyanın en prestijli kalite ödülleri arasında yer alan Uluslararası Kalite Ödülü’nü altın kategorisinde almaya hak kazandı. Ödül, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen törende İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, İcra Kurulu Üyeleri Dilek Çapanoğlu ve Sami Milli’ye takdim edildi.  Nuhoğlu “İstanbul Akvaryum kazandığı bu ödül ile İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefine ve ülke turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Rusya S-300´leri Hazar kıyısında ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA