İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl 26 Eylül Meteoroloji son dakika soğuk hava ve yağış uyarısı

Yurt genelinde hava durumu nasıl Meteoroloji son dakika İstanbul'da hava durumu hafta içi nasıl olacak? 25 Eylül - 28 Eylül tarihlerinde hava durumu tahminleri nasıl? Soğuk hava ve yağışlar etkisini artıracak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul İzmir Ankara'da hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji uzmanları havalar ile ilgili yorumları neler? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için yeni bir uyarı geldi. Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın (26.09.2018 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. 27.09.2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli Meteoroloji hava durumu son dakika uyarıları star.com.tr'de. İşte son hava durumu tahmin raporları!

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkisini gösteren Kestane Karası Fırtınası sonrası hava tahmini raporlarını son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin bir hava durumu ediliyor. Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ile 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu ise parçalı bulutlu olmak üzere yer yer gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22 derece olarak gözüküyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE BASKIN UYARISI



Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



RÜZGARA DİKKAT!



Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde İstanbul saatlik hava durumu tahmin raporu şu şekilde: İlgili saatlik hava durumu raporunda sabah 09.00 ile akşam 18.00'e kadar sağanak yağış gözüküyor.







MARMARA'DA SICAKLIK 12 DERECE DÜŞECEK



Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.



Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.



Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.



İL İL HAVA TAHMİN RAPORLARI



Bazı illere ilişkin hava tahmini raporları şu şeikilde:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26



Adana: Az bulutlu ve açık 34



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 29



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29



Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL? 26 EYLÜL 2018

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması ve gece saatlerinden sonra bölgenin 1800 M üzerindeki kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra 1800M üzerindeki seviyelerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenmektedir.

EDİRNE °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE



Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C



Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C



Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C



Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı, Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 21°C



Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 30°C



Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) ve gece saatlerinden sonra bölgenin 1500 M üzerindeki kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra 1500M üzerindeki seviyelerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenmektedir.

KASTAMONU °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra 1500M üzerindeki seviyelerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenmektedir.

SİNOP °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyıları ile gece saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 29°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 24°C



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 26°C



Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 27°C



Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 37°C



Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA



Kuzey ve Orta Ege’de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağışta orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağışta orta.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuzeyinde 6 ila 8 (50-75km/sa) kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.