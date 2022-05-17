Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 17 Mayıs Salı günü başlayan yağışların, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar en az 5 gün boyunca etkisini devam ettirecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.