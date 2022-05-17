İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6345
  • EURO
    16,3938
  • ALTIN
    919.517
  • BIST100
    2390.79
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul dahil birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı: En az 5 gün etkili olabilir
Yaşam

İstanbul dahil birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı: En az 5 gün etkili olabilir

Meteoroloji, güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

17 Mayıs 2022 Salı 09:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 17 Mayıs Salı günü başlayan yağışların, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar en az 5 gün boyunca etkisini devam ettirecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.