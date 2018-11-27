İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ elektirikler neden kesildi?
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ elektirikler neden kesildi? İstanbul'da hangi ilçelerde elektirik kesintileri oldu? Elektrik kesintileri ne kadar devam edecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor. İşte İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ elektirikler neden kesildi? İstanbul'da hangi ilçelerde elektirik kesintileri oldu? Elektrik kesintileri ne kadar devam edecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor. İşte İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...
İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor.
TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., SEZAİ SELEK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., VALİ KONAĞI Cd., POYRACIK Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., HASAN CEVDET PAŞA Sk., DUTLUK İÇİ Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18871-3442)
- TARABYA Mh., HAN ÇAYIRI YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18884-4278)
- BAŞAKŞEHİR Mh., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18823-12405)
- BAŞAKŞEHİR Mh., ATİLLA ALTIKAT Cd., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18824-12402)
- ZEYREK Mh., AKTAR YEKTA Sk., ARİFZADE Sk., AT PAZARI Sk., DERS VEKİLİ Sk., GÜLBAHÇE Sk., HACI HASAN Sk., HACI ÖMERPAŞA Sk., HATTAT İZZET Sk., KIRBACI Sk., MIHÇILAR Cd., NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA Cd., SADREDDİN YÜKSEL Sk., TURŞUCU HALİL Sk., ZEYREK Cd., ÇIRÇIR Cd., ÇİNİLİ ODALAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18853-2383 TM)
- TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., POYRACIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18875-3959)
- TARABYA Mh., TOPÇU Cd., TARABYA BAYIRI Cd., GÜLER Sk., AYDOĞDU Sk., AYDEMİR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18885-4052)
- 50. YIL Mh., 2033. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18906-29395 TM)
- CEBECİ Mh., 2459. Sk., 2458. Sk., 2457. Sk., 2456. Sk., 2455. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., 2463. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2474. Sk., 2473. Sk., 2471. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18905-28297 tm)
- KAVAKLI Mh., İSTİKLAL Cd., ŞAHİN ÖZER Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18920-26012)
- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BALIKÇI Sk., ÇUKUR Sk., YOSUN Sk., TURNA Sk., SEVGİ Sk., İSKELE Cd., DERYA BLOKLARI Sk., RANA Sk., RIHTIM Sk., ADA ÇIKMAZI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18921-21047)
- KAVAKLI Mh., AY Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18897-21195 DP :2)
- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., BEYDER Sk., İPEK Sk., ZEMBİL KÜMESİ Sk., ZEMBİL Sk., CAMİALTI Sk., DÜLGER Sk., IHLAMUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18914-9169)
- AŞIK VEYSEL Mh., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18929-20018)
- PİRİPAŞA Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., MÜVERRİH ÇIKMAZI Sk., BERABERLİK Sk., HÖRGÜÇ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., HASKÖY MEKTEBİ Sk., HARAP ÇEŞME Sk., KİRACI ODALARI Sk., NEHİR Sk., SADİKİYE Sk., ÇÖP ÜSTÜ Sk., HACI ŞABAN MEKTEBİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18930-3108)
- RAMİ CUMA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18915-8625-8025-8176)
- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18925-23019 23395 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615)
- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., ESEN Sk., İYİNİYET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18935-3396)
- BAHÇELİEVLER Mh., GÜNEŞ 1 Sk., MEHTAP Sk., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., MEHMET AKİF Cd., NAZLI HANIM Sk., CELAL NURİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18931-633)
- YAHYA KAHYA Mh., BAHRİYE Cd., IŞIK ÇIKMAZI Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., SİPAHİ FIRINI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18932-3824)
- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ Sk., DUMLU Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., MUSTAFA YAŞAR Cd., DUMLUPINAR Sk., HUN Sk., MEKTEP Sk., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18933-657)
- KAZLIÇEŞME Mh., CİNOĞLU ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18940-1447)
- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., BELGRAD KAPI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18941-1380)
- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18942-1606)
- EKİNOBA Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., HANIMELİ 3 Sk., YILDIZ 3 Sk., ŞEHNAZZADE Sk., AKKIZ Sk., EBRULİ Sk., DANTEL Sk., BENİZ Sk., AKMEŞE Sk., BERKSOY Sk., BEREKETLİ Sk., ÇELEBİ 1 Sk., BİLGE 2 Sk., EFELER Sk., ORHAN VELİ Sk., KAYNARCA Sk., CİVAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18945-24262 24247 24360)
- BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., İSTİKLAL Cd., TAKSİM Cd., TAKSİM AKARCASI Sk., TARLABAŞI Bul., UTARİT Sk., ZAMBAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18950-3233)
- ORMANLI Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18955-23104 23229 23644 23688 23265 23563 )
- AKALAN Mh., KALFA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18954-23093 23182 23664 23249 23094 23681)
- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., GÖÇEN Sk., PLEVNE Cd., SELİM Sk., TİRYAKİ SUYU Cd., KERİM TEKİN Sk., KUŞ Sk., DENİZ YILDIZI Sk., YEŞİLKENT Mh., G-716 Sk., G-717 Sk., G-715 Sk., G-714 Sk., G-713 Sk., G-718 Sk., G-719 Sk., G-725 Sk., G-724 Sk., G-723 Sk., G-722 Sk., G-726 Sk., G-727 Sk., G-728 Sk., G-741 Sk., G-743 Sk., G-745 Sk., G-735 Sk., G-658 Sk., G-659 Sk., G-667 Sk., G-668 Sk., G-669 Sk., G-670 Sk., G-671 Sk., G-672 Sk., G-673 Sk., G-682 Sk., G-680 Sk., G-681 Sk., G-683 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-686 Sk., G-687 Sk., G-688 Sk., G-689 Sk., G-692 Sk., G-733 Sk., G-837 Sk., G-10 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18975-27061 27173 21338)
- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., BAŞAK Sk., SAFA Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18973-9079)
- ORUÇREİS Mh., 569. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18492-18237)
- ORUÇREİS Mh., 573. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18493-18292)
- İSTİKLAL Mh., ŞAİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18785-20519 DP:7)
- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18799-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)
- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18828-12225)
- DEREAĞZI Mh., ADEM Sk., SİMİT Sk., KÜÇÜK Sk., KARACA Sk., İCLAL Sk., NENE HATUN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18829-22316)
- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., KUTLU Sk., MİMAR KEMALETTİN Bul., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18830-12215)
- GAZİ Mh., 1345. Sk., 1373. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18803-28002 tm)
AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜK ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKDAĞ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ELBİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 228.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 232.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 224.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 229.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 231.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 220.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 221.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 222.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 223.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 225.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 30 AĞUSTOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 230.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 16.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 21.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEŞE
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALATBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÜNGERTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIVANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY
SANCAKTEPE
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SERDAR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BILDIRCIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MARMARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ORMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MIZRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SELAMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAYABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: UZUNYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇİZMECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YÖRÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BERAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ YÜCEL
TUZLA
13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER
10:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERVİŞPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NERGİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AZAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VALİDE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMANET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜMÜŞSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKASYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: CAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: SARUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ULUBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ALSANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇANAKKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇİÇEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKYAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMİRHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: BOSTANCI
17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KIVILCIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KINALIKAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TAŞPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NURBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DERİNÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BENJAMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SÜREYYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜLBAHAR
13:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZVATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZVATAN
ÜMRANİYE
09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİ FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SIRMAGENÇ
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: HARİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BELLİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: NAZENDE
15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
ÜSKÜDAR
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SULTANFATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERİN
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.