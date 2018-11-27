İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 27 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ elektirikler neden kesildi? İstanbul'da hangi ilçelerde elektirik kesintileri oldu? Elektrik kesintileri ne kadar devam edecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleleri resmi sayfası üzerinden duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor. İşte İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programı...

İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında pek çok ilçeye yatırım programı çalışması süresince iş sağlığı ve güveliğini de gözeterek elektrik verilmiyor.



TEŞVİKİYE Mh., BÜYÜK ÇİFTLİK Sk., SEZAİ SELEK Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., VALİ KONAĞI Cd., POYRACIK Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., HASAN CEVDET PAŞA Sk., DUTLUK İÇİ Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18871-3442)



- TARABYA Mh., HAN ÇAYIRI YOLU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18884-4278)



- BAŞAKŞEHİR Mh., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18823-12405)



- BAŞAKŞEHİR Mh., ATİLLA ALTIKAT Cd., ANAFARTALAR Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18824-12402)



- ZEYREK Mh., AKTAR YEKTA Sk., ARİFZADE Sk., AT PAZARI Sk., DERS VEKİLİ Sk., GÜLBAHÇE Sk., HACI HASAN Sk., HACI ÖMERPAŞA Sk., HATTAT İZZET Sk., KIRBACI Sk., MIHÇILAR Cd., NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA Cd., SADREDDİN YÜKSEL Sk., TURŞUCU HALİL Sk., ZEYREK Cd., ÇIRÇIR Cd., ÇİNİLİ ODALAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18853-2383 TM)



- TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., POYRACIK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18875-3959)



- TARABYA Mh., TOPÇU Cd., TARABYA BAYIRI Cd., GÜLER Sk., AYDOĞDU Sk., AYDEMİR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18885-4052)



- 50. YIL Mh., 2033. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2058. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18906-29395 TM)



- CEBECİ Mh., 2459. Sk., 2458. Sk., 2457. Sk., 2456. Sk., 2455. Sk., 2460. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., 2463. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2474. Sk., 2473. Sk., 2471. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18905-28297 tm)



- KAVAKLI Mh., İSTİKLAL Cd., ŞAHİN ÖZER Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18920-26012)



- DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BALIKÇI Sk., ÇUKUR Sk., YOSUN Sk., TURNA Sk., SEVGİ Sk., İSKELE Cd., DERYA BLOKLARI Sk., RANA Sk., RIHTIM Sk., ADA ÇIKMAZI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18921-21047)



- KAVAKLI Mh., AY Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18897-21195 DP :2)



- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., BEYDER Sk., İPEK Sk., ZEMBİL KÜMESİ Sk., ZEMBİL Sk., CAMİALTI Sk., DÜLGER Sk., IHLAMUR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18914-9169)



- AŞIK VEYSEL Mh., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18929-20018)



- PİRİPAŞA Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., MÜVERRİH ÇIKMAZI Sk., BERABERLİK Sk., HÖRGÜÇ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., HASKÖY MEKTEBİ Sk., HARAP ÇEŞME Sk., KİRACI ODALARI Sk., NEHİR Sk., SADİKİYE Sk., ÇÖP ÜSTÜ Sk., HACI ŞABAN MEKTEBİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18930-3108)



- RAMİ CUMA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18915-8625-8025-8176)



- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18925-23019 23395 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615)



- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., ESEN Sk., İYİNİYET Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18935-3396)



- BAHÇELİEVLER Mh., GÜNEŞ 1 Sk., MEHTAP Sk., ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL Sk., İPEK Sk., ERDE Sk., MEHMET AKİF Cd., NAZLI HANIM Sk., CELAL NURİ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18931-633)



- YAHYA KAHYA Mh., BAHRİYE Cd., IŞIK ÇIKMAZI Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., SİPAHİ FIRINI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18932-3824)



- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ Sk., DUMLU Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., MUSTAFA YAŞAR Cd., DUMLUPINAR Sk., HUN Sk., MEKTEP Sk., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18933-657)



- KAZLIÇEŞME Mh., CİNOĞLU ÇIKMAZI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18940-1447)



- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., BELGRAD KAPI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18941-1380)



- KAZLIÇEŞME Mh., 10. YIL Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18942-1606)



- EKİNOBA Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., HANIMELİ 3 Sk., YILDIZ 3 Sk., ŞEHNAZZADE Sk., AKKIZ Sk., EBRULİ Sk., DANTEL Sk., BENİZ Sk., AKMEŞE Sk., BERKSOY Sk., BEREKETLİ Sk., ÇELEBİ 1 Sk., BİLGE 2 Sk., EFELER Sk., ORHAN VELİ Sk., KAYNARCA Sk., CİVAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18945-24262 24247 24360)



- BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., İSTİKLAL Cd., TAKSİM Cd., TAKSİM AKARCASI Sk., TARLABAŞI Bul., UTARİT Sk., ZAMBAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18950-3233)



- ORMANLI Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18955-23104 23229 23644 23688 23265 23563 )



- AKALAN Mh., KALFA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18954-23093 23182 23664 23249 23094 23681)



- FİRUZKÖY Mh., BALCIBÜK Cd., GÖÇEN Sk., PLEVNE Cd., SELİM Sk., TİRYAKİ SUYU Cd., KERİM TEKİN Sk., KUŞ Sk., DENİZ YILDIZI Sk., YEŞİLKENT Mh., G-716 Sk., G-717 Sk., G-715 Sk., G-714 Sk., G-713 Sk., G-718 Sk., G-719 Sk., G-725 Sk., G-724 Sk., G-723 Sk., G-722 Sk., G-726 Sk., G-727 Sk., G-728 Sk., G-741 Sk., G-743 Sk., G-745 Sk., G-735 Sk., G-658 Sk., G-659 Sk., G-667 Sk., G-668 Sk., G-669 Sk., G-670 Sk., G-671 Sk., G-672 Sk., G-673 Sk., G-682 Sk., G-680 Sk., G-681 Sk., G-683 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-686 Sk., G-687 Sk., G-688 Sk., G-689 Sk., G-692 Sk., G-733 Sk., G-837 Sk., G-10 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18975-27061 27173 21338)



- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., BAŞAK Sk., SAFA Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18973-9079)



- ORUÇREİS Mh., 569. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18492-18237)



- ORUÇREİS Mh., 573. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18493-18292)



- İSTİKLAL Mh., ŞAİR Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18785-20519 DP:7)



- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18799-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)



- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18828-12225)



- DEREAĞZI Mh., ADEM Sk., SİMİT Sk., KÜÇÜK Sk., KARACA Sk., İCLAL Sk., NENE HATUN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18829-22316)



- BAŞAKŞEHİR Mh., FEDAKAR ÇIKMAZI Sk., KUTLU Sk., MİMAR KEMALETTİN Bul., ŞEHZADE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18830-12215)



- GAZİ Mh., 1345. Sk., 1373. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18803-28002 tm)



AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI



09:30 - 18:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÜÇÜK ÇİFTLİK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KARSLI AHMET



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUS



09:00 - 14:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: AKDAĞ



09:00 - 17:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ELBİSTAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI



ÇEKMEKÖY



09:00 - 14:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 228.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 232.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 224.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 229.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 231.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SARAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 220.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 221.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 222.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 223.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 225.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 30 AĞUSTOS



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 230.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: TURGUT ÖZAL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 16.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 21.



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ATATÜRK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: TURGUT ÖZAL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEŞE



10:00 - 17:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: MİSAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALATBEY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: TALİMHANE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÜNGERTAŞI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: TALİMHANE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: MİSAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: GENÇLİK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NAKİL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: KIVANÇ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY



SANCAKTEPE



09:00 - 14:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SERDAR



09:00 - 14:00 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HİKMET



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BILDIRCIN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MARMARA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ORMANCIK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MIZRAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SELAMET



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KAYABAŞI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KURBAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: UZUNYURT



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAĞLAYAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇİZMECİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: AYDOS



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YÖRÜK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BERAAT



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BOSNA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAMLIK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ YÜCEL



TUZLA



13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: SUBAŞI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HÜNER



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: ÇELİKEL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: CENGİZ TOPEL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞİNASİ DURAL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: CANFEDA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: BELEN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YAVUZ SELİM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER



10:30 - 11:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARANFİL



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: VOLKAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERVİŞPAŞA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FERMAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NERGİZ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: DİNÇ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AZAT



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VALİDE SULTAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKCAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: KONAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMANET



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜMÜŞSUYU



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKASYALI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: CAM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: SARUHAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ULUBEY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ALSANCAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇANAKKALE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: ÇİÇEKÇİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: VEFA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKYAZI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: EMİRHAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: BOSTANCI



17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAMİ - Sokak: KIVILCIM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KINALIKAR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TAŞPINAR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NURBABA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKÖREN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: NİLAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: AKTEPE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DERİNÇAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BENJAMİN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ERK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: SÜREYYA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÜNİVERSİTE



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU - Sokak: GÜLBAHAR



13:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: LAVANTA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DEMOKRASİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ÖZVATAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DEMOKRASİ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZVATAN



ÜMRANİYE



09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAÇAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KERİM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR



09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNÇ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: AKSARAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ASLAN



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: YENİ FİLİZ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SIRMAGENÇ



10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BADEM



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: HARİKA



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: BELLİOĞLU



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: NAZENDE



15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK



ÜSKÜDAR



09:30 - 17:30 saat aralığında



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYIK



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SULTANFATİH



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞARI



Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERİN