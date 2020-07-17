İHA 17 Temmuz 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak (TCK 220) ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158/1-f)" suçu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 7 yıl önce Fikirtepe’de başlayan kentsel dönüşüm projesinde yaşanan dolandırıcılık suçuna ilişkin de çalışmalarına devam eden ekipler konuyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüpheliler tarafından Kadıköy Fikirtepe’de yapılan konut projeleri ile ilgili usulsüz işlem yapıldığını, şirket bünyesinde çalışan şahısların yapımı devam eden ya da tamamlanan daireleri müşteki şahsın bilgisi ve rızası dışında 3. şahıslara satışını gerçekleştirdiklerini, 3. şahıslardan kayıtsız olarak elden para aktarıldığını, gerçekleştirilen daire satışlarına ilişkin şirket bünyesinde kullanılan bilgisayarlarda usulsüz kayıtlar oluşturduklarını ve bu şekilde müşteki şahsı zarara uğratarak haksız kazanç elde edildiği belirlemişti. Bugün dolandırıcılık olayına ilişkin Tekirdağ ve Antalya’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.