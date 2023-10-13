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Yaşam

İstanbul Fatih'te büyük yangın! Müze küle döndü...

Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oyuncak müzesinin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 06:28 - Güncelleme:
İstanbul Fatih'te büyük yangın! Müze küle döndü...
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Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oyuncak müzesinin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Birçok ilçeden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülürken, müzenin içerisi küle döndü.

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde çıktı. Müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler Oyuncak Müzesi'nin tamamını sardı. Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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