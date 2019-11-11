İstanbul'da korkunç olay! Kafede kanlı infaz

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Millet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAHTE PLAKA

Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken ilk belirlemelere göre, öldürülen Saimait Aierken’in, gümrükleme işleriyle uğraşan bir işadamı olduğu, maddi sıkıntılar içinde bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, olay yerine yakın park halinde bulunan lüks cip’in, üzerindeki konsolosluk plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Ekipler, lüks cip üzerinde daha detaylı çalışma yapmak amacıyla aracı polis merkezine çekti.

CİNAYETİN NEYDEN KAYNAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, silahlı saldırı sonucu ölen Saımaıtı Aıerken'in, son zamanlarda maddi sıkıntı çektiği, gümrükleme işleriyle uğraşan bir iş adamı olduğunu tespit etti. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.