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İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı

Fatih Karagümrük’te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının farklı yerlerinden yara alan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 4 kişiyi silahla yaralayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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Olay, saat 00.00’da Fatih İlçesi Hırka-i Şerif Mahallesi (Karagümrük) Türkistan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 4 kişi, kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından silahla yaralandı.
Vücutlarının farklı yerlerinden yara alan 4 kişi daha sonra yere yığıldı. Sokak üzerinde bulunan bir araca da mermi isabet etti. 4 kişiyi yaralayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaşarak kayıplara karıştı.
 
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan olay yerine hızlıca intikal etti. Yaralanan 4 kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polisler olayın meydana geldiği yerde ise çalışmalara başladı. Ayrıca sokak üzerinde bulunan bir araca da mermi isabet etti.
 
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirilenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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