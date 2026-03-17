Yaşam

İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Boğaz çevresini ve her iki yakadaki 8 ilçeyi etkisi altına aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi büyük ölçüde düşerken yüksek katlı binalar ve tarihi yapılar sis altında kayboldu.

AA17 Mart 2026 Salı 08:59 - Güncelleme:
İstanbul, güne yoğun bir sis tabakasıyla uyandı. Özellikle Boğaz hattı ve çevresindeki ilçelerde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi ve kentin siluetini tamamen ortadan kaldırdı. Sürücüler kontrollü seyir halinde yollarına devam ederken kent adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ SİSE GÖMÜLDÜ

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olarak görülüyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
