İstanbul hamsi, istavrit ve çinekopa doyacak

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü iple çeken Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaya rağmen bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkçıların bazıları eskimiş ağları elleriyle tek tek dikerek onarırken, bazıları da teknelerinin boyalarını imece usulü yeniliyor, motor, ışık ve halatların bakımlarını yapıyor.

Kendisi de tekne sahibi bir balıkçı olan Poyrazköy Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Davut Toker, yapılan hazırlıklara ilişkin AA muhabirine, sezon açılmadan hummalı bir çalışma içine girdiklerini söyledi.

Balık ağlarını tekrar dizayn ettiklerini belirten Toker, ağların hazırlık sürecinin en az bir hafta sürdüğünü kaydetti.

Toker, sezona yetişebilmek için teknelerde 25'er kişilik ekiplerle çalışacaklarını ifade ederek, "O ekiplerle biz sezona başlıyoruz. Sezon bitene kadar bizimle beraber çalışıyorlar. Artık denizin bereketinin ne olacağı belli değil ama denizin gerçek profesörü balıkçılardır." diye konuştu.

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Davut Toker, kooperatife kayıtlı 220 üyenin yanı sıra 17 gırgır, 10 trol ve çok sayıda küçük tekneli balıkçı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl palamudun çok olduğunu aktaran Toker, bu sene hamsi, istavrit ve çinekop bolluğu yaşanacağını, bunların yanı sıra lüferin de sofralarda yerini alacağını ifade etti.

Toker, eylül ve ekim aylarında Poyrazköy civarında balık potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, bu yılın bereketinin ne olacağının ise denize çıktıktan sonra görüleceğini söyledi.

Yakıt fiyatlarının yüksekliğine ve artan masraflara dikkati çeken Toker, kasa balığına enflasyona göre taban fiyat verilmesi ve kotaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toker, hamsinin kilogram fiyatının 50 ila 70 lira arasında başlayacağını, sonrasında balığın bolluğuna göre de fiyatın düşebileceğini sözlerine ekledi.

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Barınaktaki bir teknenin boyasını kazıyan Özcan Bayraktar, sıcak günlerde çalışmanın yorucu olduğunu ama ellerinden geldiğince tekneleri sezona yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayraktar, "Elimdeki alet boyayı kazımaya yardımcı oluyor. Boyayı kazıyıp böylece yeni boyayı atabiliyoruz. Boyamadığımız takdirde teknemiz pastan dolayı çürüyor ve bakımsız kalıyor." diye konuştu.

Mekik iğnesiyle ağ tamiri yapan balıkçı Muammer Bayraktar da1 Eylül'e hazırlık yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen seneden iyi görünmüyor ama kısmet. Av yasağı boyunca teknenin, ağların bakımını yaptık. Böyle vakit geçiriyoruz. 4 ay böyle işlerle uğraşıyoruz. Sezonda havanın müsait olduğu her gün devamlı denizdeyiz. Bu sene hamsi daha revaçta görünüyor. Denize çıkınca her şey belli olur." ifadelerini kullandı.

Teknesindeki teknik aletlerin bakımını yapan Şaban Bostan ise "Teknemizi boyattık. Bir ay onunla uğraştık. Ağlarımızın bakımını yaptık. Yeni sezonu bekliyoruz. Hayırlısıyla inşallah olur diyoruz. Balıkçılıkta palamut biraz zayıf görünüyor ama hamsi olabilir. Bekliyoruz bakalım. Eylül 1'de başlayacağız. Karadeniz'e çıkacağız. Heyecan var. Doğma büyüme balıkçıyız." şeklinde konuştu.

Bostan, denizin en lezzetli balıklarının dip balıkları olduğunu belirterek, vatandaşlara mevsimine göre balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.