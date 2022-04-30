Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre; hafta sonu ve bayramda yurdun belli bir kısmını kapsayacak yağışlı bir hava geliyor. Sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji alınan tahminlere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğulu, doğu kesimlerde öğle saatlerinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bayramın birinci günü için batı bölgelerine yağış uyarısında bulunurken şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hafta sonu cumartesi gece ve pazar günü güney Doğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli sel riski var. Tatilin 1. 2. günü cumartesi, pazar, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyısı dışındaki bölgeler yağışlı.

Bayramın 1.2. günü Pazartesi Salı, Marmara, Ege Akdeniz yağmurlu, Bodrum Marmaris, Çeşme, Fethiye Antalya, Kuşadası yağmurlu. Sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece düşecek. Bayramın 3. tatilin 5. günü Çarşamba, Yağmur öğleden sonra batı dan doğuya kayıyor. Akdeniz doğusu ve Anadolu yağmurlu.

Prof. Dr. Orhan Şen, "haftaya Perşembe'den sonra Ege ve Akdeniz'de hava ısınmaya başlıyor" şeklinde açıklama yaptı.