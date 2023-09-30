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  • İstanbul için alarm verildi! Saat 18:00'e dikkat: 100 kilogram ve üzeri bekleniyor
Yaşam

İstanbul için alarm verildi! Saat 18:00'e dikkat: 100 kilogram ve üzeri bekleniyor

AKOM, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
İstanbul için alarm verildi! Saat 18:00'e dikkat: 100 kilogram ve üzeri bekleniyor
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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kısa aralıklarla sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanağın akşam saatlerinde Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, "Özellikle Anadolu Yakası'nın saat 18.00'den itibaren 'aşırı değer' olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alındığı belirtilerek mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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