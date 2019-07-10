İstanbul için kritik uyarı! Bu saate dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un tahminlerine göre, kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına giren İstanbul, güne Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu havayla başladı.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, perşembe sabah 05.00'ten itibaren ise kent geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile 4 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine gerilemesi ve gelecek bir haftalık periyotta 26-28 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

- YAĞIŞ VE FIRTINAYA KARŞI TEDBİR ALINDI

İBB ve İSKİ ekipleri, sel, su baskını, göllenme, yıldırım ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerini teyakkuza geçirdi.

Çöp, poşet gibi mazgalları kapatabilecek malzemelerin toplanması için çalışma başlatılırken, İBB ve İSKİ ile iştirak şirketlerinin ilgili birimleri, mesai saatleri dışında nöbetçi personel bulundurarak yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları AŞ. de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptığı önlemler kapsamında, İBB’nin bütün çalışmaları 24 saat AKOM'dan koordine edilecek.

İstanbulluların yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önerilirken, gök gürültülü sağanak ve fırtınanın 11 Temmuz Perşembe akşamı İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.