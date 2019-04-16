İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın Trakya kesimi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Antalya ve Isparta’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hatay, Rize, Bingöl, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.