İstanbul Kartal'da bina çöktü son dakika haberleri (İstanbul Kartal'da ölü ve yaralı sayısı kaç?)

İstanbul Kartal son dakika haberlerine göre bir biranın çöktü ve ölü yaralıların olduğu belirtildi. İnternet üzerinden Kartal’da bina mı çöktü, Maltepe’de bina çökmesi ölü ve yaralı var mı? Kartal ve Maltepe belediyesi hangi partinin, şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. Yaşanan olayla ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimiz üzerinden aktarmaya devam edeceğiz.



KARTAL’DA BİNA ÇÖKTÜ! İŞTE SON DURUM..

İSTANBUL Kartal'dan gelen son dakika haber yürekleri toplattı. Kartal'da 6 katlı bina çöktü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Binada 12 aile yaşıyordu. Kartal’da 6 katlı bina çöktü



Kartal’da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Binanın çökmeden önceki hali





Binanın yıkılmadan önceki hali yukardaki gibi. 8 katlı binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı.



Binada 12 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi.Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi. İlk belirlemelere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor.



Hayatını kaybeden yurttaşların da şu anda enkaz altında olduğu öğrenildi.

Kartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.

Binada 12 aile var : Çöken binada 12 dairenin ve binanın alt katında dükkanların olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşların feryadı yürekleri dağladı.

1 Kiş Öldü 4 Kişi Yaralı: İlk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi kurtarılmayı bekliyor.

"Sesimi Duyan Var mı?" Olay yerinden gelen son dakika bilgilere göre 6 katlı katlı binada 12 kişinin yaşadığı, itfaiye ekiplerinin vatandaşlara "Sesimi duyan var mı" diye seslendiği söylendi.

"Binanın Altında Çocuklar Kalmış Olabilir": Binanın çöktüğünü gördüğünü söyleyen görgü tanığı, "Yol kenarında oynayan çocuklar vardı, tam emin değilim ama binanın altında kalmış olabilirler" dedi.

Kartal'ın Orhantepe Mahallesi'nde Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.

EN AZ 20 YILLIK BİNAYDI

Görgü tanığının anlattığına göre, en az 20 yıllık olan binada 14 dairenin de dolu olduğu öğrenildi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu bildiriliyor. Civar ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.