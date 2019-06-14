Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova), gece saatlerinde Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.