İstanbul semalarında ‘göç alarmı’ devam ediyor

Kuş sürüleri alınan tüm önlemlere rağmen tehlikelere yol açıyor. Uçaklara kuş çarpması ve sürü halindeki göç sebebiyle zaman zaman pas geçme yaşanabiliyor. Kuş çarpmalarının çoğunluğu uçakların kalkış ya da inişleri sırasında ve 0-200 metre yüksekliklerde oluyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer. Bu sebeple kuşlardan dolayı uçakların iniş ve kalkış rotalarında da değişiklik yapılıyor. Kuşlarla mücadele havalimanlarında özel donanımlı araçlarla sesle korkutulup kaçırılması şeklinde sürdürülüyor. En çok uçaklara çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri kuş sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer uçakları kalkışta olası bir tehlike ile karşılaşmaması adına sürekli uyarıyor.