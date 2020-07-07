İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7371
  • ALTIN
    395.836
  • BIST100
    119339
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı
Yaşam

İstanbul Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı

İstanbul'da Harem'den Küçüksu'ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı. Çekirdek yasağına uymayanlara kesilecek cezalar engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacak.

07 Temmuz 2020 Salı 23:03 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 23:03
ABONE OL

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemenin artık yasak olduğunu bildirdi.

"Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu" diyen Türkmen, vatandaşlardan anlayış ve iş birliği beklediklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.