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Yaşam

İstanbul Valiliği: Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği, Maltepe'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 18:40 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:40
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İstanbul Valiliği, Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 16:30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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