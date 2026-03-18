  • İstanbul ve 4 il için fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkat
Yaşam

İstanbul ve 4 il için fırtına uyarısı: Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediğini duyurdu. Vatandaşlar çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıldı.

18 Mart 2026 Çarşamba 16:19
İstanbul ve çevre iller için kritik bir hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji yetkilileri, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları alarma geçirdi. Özellikle Trakya bölgesi ve Marmara'nın kuzeyinde ciddi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulandı.

İSTANBUL VE 4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ UYARISI

Açıklamada, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

