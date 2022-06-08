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Yaşam

İstanbul'a Haziran sürprizi: 10 gün sürecek

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi ve sıcaklıkların Perşembe ve Cuma hariç hafta boyunca 22-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 07:26 - Güncelleme:
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AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, hafta boyunca (Perşembe ve Cuma hariç) sıcaklıkların 22-25 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği ön görülüyor.

Serin havayla birlikte İstanbul genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 16 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

17-22 Haziran tarihleri kapsayan uzun vadeli tahminlere göre de sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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