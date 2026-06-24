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Yaşam

İstanbul'a nakledilen hasta trafik kazasında öldü

Kütahya'da ambulansın iki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
İstanbul'a nakledilen hasta trafik kazasında öldü
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Şükrü Ş. idaresindeki Antalya'dan İstanbul'a hasta nakli yapan 41 HZ 258 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde aynı istikamete giden M.A. yönetimindeki 03 AIF 157 plakalı tıra, ardından da park halindeki başka bir tıra çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ambulansla nakli yapılan hasta Türkan Dabandıoğlu'nun (71), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansta sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Şükrü Ş. ile sağlıkçılar Hilal T, Ahmet S. ve hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dabandıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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