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Yaşam

İstanbul'a Nisan ayında kar sürprizi: Bu son diye sevinmeyin

Bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi beklenen İstanbul'da, Nisan'da da kar yağışının görülebileceği belirtildi. Ayrıca, Meteoroloji 10 il için uyarı verdi.

21 Mart 2022 Pazartesi 07:45 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:45
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İstanbul'da Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, "Bu son kar diye sevinmeyin" diyerek Nisan ayında İstanbul'a kar yağabileceğini duyurdu.

İSTANBUL'A NİSAN AYI İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

BUGÜN İÇİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın için için kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hafta için hava tahmin raporunu paylaşırken 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller; Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı,Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.

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