Yaşam

İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor: Sıcaklıklar birden düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak beklendiğini ve sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceğini söyledi.

AA23 Aralık 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor: Sıcaklıklar birden düşecek
Bu hafta yurdun büyük bir kesiminde yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Batı Akdeniz'de yer yer yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü ise yurdun yeni soğuk havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Cuma ve hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklediğimiz yağışların Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." dedi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağını vurgulayan Macit, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın yağış beklenmediğini belirten Macit, perşembe ve cuma günü yağmur öngörüldüğünü, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Macit, Ankara'da perşembe gününe kadar 10 derecelerde seyreden sıcaklığın, hafta sonu 2-3 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

İstanbul'da cuma gününden itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın 13 dereceden 7-8 derecelere düşeceğini söyledi.

Macit, İzmir'de ise 17 derece olan hava sıcaklığının sağanak ve soğuk havayla 10 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

