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Yaşam

İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası: 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA24 Eylül 2020 Perşembe 13:20 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:20
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Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, dudak botoksu yaptırdıktan sonra evine döndü. Evine fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. 

Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada biri doktor 5 kişi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kübra Boyraz'ın kesin ölümün nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından ortaya çıkacak. 

Öte yandan Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, genç kız güzellik merkezine giriş yapıyor. Boyraz bir süre sonra buradan ayrılıyor.

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