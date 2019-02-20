İstanbul'da deniz ulaşımında aksamalar meydana getiriyor
İstanbul'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
- DHA
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri
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