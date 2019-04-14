İstanbul'da dolu sürprizi İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye'de yer yer etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü.