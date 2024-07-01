İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2024 Pazartesi / 25 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6979
  • EURO
    35,1899
  • ALTIN
    2449.78
  • BIST100
    10398.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da film gibi olay! Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı
Yaşam

İstanbul'da film gibi olay! Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı

Kağıthane'de boru döşemek için çatıda tadilat yaptığı esnada ayağının kayması sonucu düşen ve ipe tutunarak hayatta kalan 71 yaşındaki adam o anları anlattı. Hakkı Özgün, “10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım” dedi.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
İstanbul'da film gibi olay! Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı
ABONE OL

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, boru döşemek için çatıya çıkan 71 yaşındaki Hakkı Özgün tamirata başlamıştı. Hiçbir önlem almadan çatıda çalışan adam, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırmıştı.

HAVADA ASILI KALAN ADAMI KURTARMIŞLARDI

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi gelmişti. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güçbela kurtarmıştı. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda almıştı.

"10 DAKİKA DAHA KİMSE GELMESE KENDİMİ AŞAĞIYA BIRAKACAKTIM"

Olayla ilgili konuşan Hakkı Özgün, "Boru patlamış. Onu değiştirirken üç tane merdiven birbirine bağlıydı. Onlar aşağıya kaydı. Ben yere düşmedim. 4. kattan 3. kata kadar sarktım. Ben orada bir saat mahsur kaldım. Ellerimde kırılan camı tuttum, ayaklarımı duvara dayadım. O şekilde bir saat durabildim. Aşağıda oturan bir çocuk vardı. Beni de o görmüş. 'Amca düşüyor, amca düşüyor' diye bağırdı. Sonrasında itfaiye geldi. Camın bir kısmını keserek içeriye aldılar. Ben madende çalışırken çok kaza geçirdim. O yüzden ben yaralanmam. 10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.