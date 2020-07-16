İstanbul'da garip olay! Annesi rüya gördü, eve tünel kazdırdı

DHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:43 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:43

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki evden sürekli sesler geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evin her yerine dizilmiş çuvallar dolusu molozla karşılaştı. Evin içerisinde arama yapan polis, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kuyunun define aramak için açıldığını tespit etti. Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T. , kuyunun başında bekleyen Aydın T., Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B. , Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.

Öte yandan Leyla T.'nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin 'beni kurtarın buradan çıkartın' diye seslendiği gördüğünü ve annesinin vefatının ardından bu rüyanın etkisinde kalarak kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı. Ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi.