İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da gece yarısı faciası! Bariyere çarpan otomobil takla attı: 2 ölü
Yaşam

İstanbul'da gece yarısı faciası! Bariyere çarpan otomobil takla attı: 2 ölü

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla atması sonucu sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 15:32 - Güncelleme:
İstanbul'da gece yarısı faciası! Bariyere çarpan otomobil takla attı: 2 ölü
ABONE OL

Büyükçekmece'de, bariyerlere çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kişi hayatını kaybetti.

Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden Taner U'nun (47) idaresindeki 59 HR 670 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp, yol kenarında bulunan otluk alana devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Taner U. ile araçta bulunan Mahmut D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.