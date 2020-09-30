İstanbul'da huzur denetimleri

DHA 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:35 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:35

Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKÇİ-Gamze ŞİMŞEK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur 2020/17" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak bu yılın 17'inci "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu'nda da denetim noktaları oluşturuldu. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Fatih Millet Caddesi'nde ve Beyoğlu Taksim Meydanı'nda kurulan denetleme noktasında ise ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekipleri araçları durdurarak arama yaptı. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimde polis helikopteri kontrollere havadan destek verdi.