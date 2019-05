Vatandaşlar, “İstanbul’da iftar saat kaçta? 9 Mayıs İstanbul iftara ne kadar kaldı? Ezan bugün saat kaçta okunacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş iftar için geri sayıma başladı. Gece uykularından kalkıp sahur ibadetini gerçekleştirip oruca niyetlenen vatandaşlar için iftar vakitleri orucu açmak adına önemli bir yer tutuyor..Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. İftar vakitleri de oruç tutan Müslümanlar için ramazan ayı içerisinde her gün düzenli takip edilen zaman dilimi olarak yer alıyor. Oruç tutmak Müslümanlar için en önemli ve kutsal ibadetlerden birisidir. İnsanlar için günahlardan arınma ayıdır. İftar vakti akşam ezanının okunduğu zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, İstanbul’da iftar saat kaçta? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…

İSTANBUL İLİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ (9 MAYIS 2019)

Ramazan'ın 4. günü İmsak: 04:03

Ramazan'ın 4. günü İftar: 20:15

Ramazan'ın 4.günü yatsı: 21:51

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

DÜNYADA ORUÇ SÜRELERİ

Ramazanın ilk gününde 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde, imsak vakti ile iftar vakti arasındaki süre 20 saat 45 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat sürüyor.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutuyor.

Oruç tutulan süre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 19 saat 26 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 18 saat 43 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 saat 38 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da 18 saat 14 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 18 saat 12 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 saat 54 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 saat 51 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 17 saat 9 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 saat 23 dakika, Kanada'nın başkenti Toronto'da 15 saat 58 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 55 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 saat 48 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 15 saat 26 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 21 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 saat 16 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 saat 14 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 saat 14 dakika, Kudüs'te 15 saat 6 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 15 saat 6 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 51 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 37 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 44 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 17 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 28 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 4 dakika, Şili'nin başkenti Santiago'da 12 saat 4 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 2 dakika oldu.

İFTAR SAATİ FARKLILIKLARININ NEDENİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorular geldiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, namaz vakitlerinin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle ilgili olduğunu, bulunulan yerin enlem, boylam ve güneş ışığının hareketini hesaba kattıklarını belirtti.

İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık'a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, "Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. 'İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?' gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir" bilgisini verdi.

ORUÇ TUTMAYANIN NAMAZI GEÇERLİ OLUR MU?

Kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlerin her birinin ayrı ayrı sorumluluğu bulunmaktadır. Her günah bağımsız olduğu gibi her ibadet de bağımsızdır. Birinin olmaması, diğerinin de reddine sebep olmaz. Kur'an-ı Kerim'de; “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” (Zilzal, 99/7-8) buyrulmaktadır. Bu bakımdan oruç tutmayan veya tutamayan kimsenin usulüne göre kıldığı beş vakit namaz ve Teravih namazı geçerlidir.

“ORUÇ OTOKONTROLÜ GÜÇLENDİRİR”

Psikolog Rukiye Karaköse, Ramazan ayının insan psikolojileri üzerine etkilerini değerlendirdi.

“Oruçlu insan bir aylığına yaşam alışkanlıklarını değiştiriyor” diyen Karaköse, hayatındaki sorunlu yanları görme, gözden geçirme ve onarma fırsatı bulunduğunu, kişi isterse bu Ramazan ayını kendisi için bir özeleştiri ve arınma zamanına çevirebileceğini kaydetti.

Karaköse, orucun kötü alışkanlıklardan arınmayı kolaylaştırdığını, otokontrolü geliştirdiğini vurgulayarak, “Alkol kullananların bir kısmı ramazanda alkolü bırakmakta, yine Ramazan ayında suç oranlarında düşüş görülmektedir. Hazzı erteleyebilmek, otokontrolün şartıdır ve hayatta uyum ve başarının temelidir. Dürtülerini, arzu ve isteklerini yönetmekte zorlanan insan, Ramazan’ı dürtü kontrolünü, kendine hakim olmayı öğrenmek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Dürtüsel, sabırsız ve aceleci insanın oruç tutması, beynin ön korteksini çalıştırır. Yani dayanıklılık, sabır, sebat, kendini frenleyebilmek gibi sinirsel devrelerimizi aktif kılar. Bu bölgeler, pratik yapıldıkça güçlenir. Başka bir deyişle Ramazan ayı ve oruç bizlere sabır ve dayanıklılık eğitimi verir” dedi.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan’ın her günü için niyet edilmesi gerekir. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

RAMAZAN MESAJLARI

Sevgileriniz eğer sözle birleşirse dua, dualarınız Allah katına ulaşırsa nur olur… Ramazan Bayramınız mübarek olsun…

Ellerinizi semaya, dualarınızı Allah'a etmeniz dileklerimle… Ramazan ayınız mübarek olsun…

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tevbelerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…

SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.),sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105)

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURDA OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız… Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

Sahur duası: "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"