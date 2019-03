İstanbul'da kaçak et operasyonu: 400 kilo et imha edilecek İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak et denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, menşei belli olmayan ve sakatat oldukları belirlenen yaklaşık 400 kilo ete imha edilmek üzere el konuldu.