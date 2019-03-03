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İstanbul'da kaçak et operasyonu: 400 kilo et imha edilecek

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak et denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, menşei belli olmayan ve sakatat oldukları belirlenen yaklaşık 400 kilo ete imha edilmek üzere el konuldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Aksaray'da bulunan bir kasap dükkanında denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, kaçak olduğu anlaşılan herhangi bir menşeiye sahip olmayan yaklaşık 400 kilo ete el konuldu. İmha edilmek üzere el konulan etlerin sakatat olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Elimize ulaşan bir habere istinaden, bir televizyon çıkan haber sonrası onu ihbar kabul ederek, yaptığımız araştırma sonucunda, bahse konu ürünün sakatat olduğu tespit ettik ve ürünlerin getirildiği adrese İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Fatih Tarım İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber gerekli denetim için geldik" dedi.

"İmha etmek üzere el koyduk"

Yaklaşık 400-500 kilo arasında olan ete imha etmek üzere el koyduklarını belirten Karaca, "Yaptığımız denetimde herhangi bir fatura ve belge ibraz edilemeyen ürünleri tespitlerini yaparak imha etmek üzere müdürlüğümüzce ürünlere el konuldu ve imhası gerçekleştirecektir. Burada önemli olan et ve et ürünlerinde mutlak suretle, zincirin, ürünün elde edildiği zincirin mutlaka bize ibraz edilmesi, faturaları yoluyla veyahutta geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bu ürünlere imha etmek üzere el koyduk. Bir araçla buraya geldiğini tespit ettik, bahse konu araca da yasal işlemleri başlattık. Ürünlerin sakatat olduğu, ayak, kelle, karın, değişik iç organlar olmak üzere birçok ürünün. Yaklaşık 400-500 kilogram ürün tespit ettik ürünlere el koyduk" açıklamasını yaptı.

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