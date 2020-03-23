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Yaşam

İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin tıbbi maskeye el konuldu.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 20:33
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Sancaktepe'deki bir tekstil atölyesinde mevcut üretimin durdurulduğu ve hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu atölyeye operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 25 bin maske ile maske yapımında kullanılan tekstil ürünlerine el koydu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibine, kaçak üretim yapmaktan işlem yapıldı.

Görüntülerde, atölye çalışanlarının çıplak elleriyle maske kesimi, dikimi ve paketlemesi yaptığı görülüyor.

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