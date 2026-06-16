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Yaşam

İstanbul'da kanlı olay! Evlilik tartışması ölümle sonuçlandı

İstanbul Güngören'de bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı öne sürülen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

AA16 Haziran 2026 Salı 13:44 - Güncelleme:
İstanbul'da kanlı olay! Evlilik tartışması ölümle sonuçlandı
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İstanbul Güngören'de dün gece saatlerinde motosikletle Hazem Muhammed'in (21) önünü kesen bir kişi, bir süre tartıştığı Muhammed'e ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin, Muhammed'in ablasıyla evlenmek isteyen M.D. olduğu tespit edildi. Muhammed'in, M.D'nin ablasıyla evlenme isteğine karşı çıktığı belirlendi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde Muhammed'in önünü kesen M.D. ile yaşadığı arbede görüntülere yansıyor.

  • silahlı saldırı
  • öldürüldü
  • aile içi şiddet

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