29.12.2019 13:29 - Güncelleme: 29.12.2019 13:29

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınladı. 30 Aralık 00.00 ile 31 Aralık 09.00 saatleri arası için yapılan uyarıda, Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) bekleniyor. İstanbul hava durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınladı. 30 Aralık 00.00 ile 31 Aralık 09.00 saatleri arası için yapılan uyarıda, Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı