İstanbul'da kış lastiği denetimi

AA 12 Şubat 2021 Cuma 18:08 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 18:08

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda durdurdukları yolcu taşıtlarıyla yük taşıyan araçlarda kış lastiği olup olmadığını denetledi.

Bu kapsamda Silivri'de de D-100 karayolu Kınalı mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi.



İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüs ve yük taşıyan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Denetimde helikopterin de kullanıldığı görüldü.



Öte yandan ekipler, otomobil sürücülerine de araçlarında zincir bulundurma zorunluluğuna dair uyarılarda bulundu.

