İstanbul'da kısıtlaması öncesi yoğunluk

AA 26 Şubat 2021 Cuma 18:26 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 18:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kentin ana arterlerinde araç yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun yanı sıra TEM Otoyolu'nun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu oluşurken, Avrupa Yakası'nda ise Edirne istikametinde trafik görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik, İkitelli'ye kadar sürüyor. Ankara istikametine doğru Avcılar yönünden başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün girişine kadar devam ediyor.

D-100 Karayolu'nda İncirli'den Ankara istikametine doğru başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine dek sürerken, Edirne istikametine doğru Mecidiyeköy'de başlayan trafik ise yer yer artarak Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli'nin Ankara istikametindeki girişinde de yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre saat 18.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Bu arada Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarının da yoğun olduğu gözlenirken zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.