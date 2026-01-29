İSTANBUL 16°C / 12°C
  İstanbul'da korku dolu anlar! Eve kilitlenen kadın camdan atladı
Yaşam

İstanbul'da korku dolu anlar! Eve kilitlenen kadın camdan atladı

İstanbul Esenyurt'ta kocası tarafından darp edildiği ve eve kilitlendiği iddia edilen kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini camdan attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

29 Ocak 2026 Perşembe 14:50
İstanbul'da korku dolu anlar! Eve kilitlenen kadın camdan atladı
İstanbul Esenyurt'ta kocasının önce darp ettiği, ardındanda eve kitlediği iddia edilen kadın, kendini camdan attı. Çevredeki vatandaşların durdurmaya çalıştığı kadın kimseyi dinlemezken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre genç bir kadın, kocası tarafından darp edilerek eve kitlendi. Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye atmasını beklemeden kendimi camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel; "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdır yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi.

