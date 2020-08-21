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Yaşam

İstanbul'da koronavirüs denetimi

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 20:12 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 20:12
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Sivil Trafik ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında, Anadolu Yakası'ndaki çok sayıda noktada minibüsler durdurularak şoför ve yolcuların tedbirlere uyup uymadıklarına bakıldı.

Şoför ve yolculara tedbirlere riayet edilmesi yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca araçların evrak kontrolünü de gerçekleştirdi.

Tedbirlere uymadığı ve belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşıdığı tespit edilen araçların sürücülerine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı bildirildi.

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