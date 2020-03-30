İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4695
  • EURO
    7,2085
  • ALTIN
    338.85
  • BIST100
    88125
Yaşam

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 00:41 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:41
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis, kentte gün içinde kentte gerçekleştirdiği denetimlerde Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler, Sultanbeyli, Güngören'de kurallara uymayan iş yerlerini mühürledi. İş yerlerinde bulunan 305 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Tuzla'da seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden 51 kişiye, Eyüpsultan'da toplu taşıma uygulamasını ihlal eden 2 kişiye, Esenler'de park ve piknik alanı denetiminde 12 kişiye, Bayrampaşa'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılıktan 1 kişiye, Sancaktepe'de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişiye ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde toplam 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi ve 2 araç trafikten men edildi. Toplam 178 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.