İstanbul'da metro saatlerine Ramazan düzenlemesi

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gece Metrosu uygulamamız, mevcut hatlarda değişiklik olmadan Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde hizmet vermeye devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar dileriz.
Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan"