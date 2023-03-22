İstanbul'da metro saatlerine Ramazan düzenlemesi

Metro İstanbul, İstanbul'da Ramazan ayı nedeniyle seferlerinde düzenleme yaptı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarda seferlerBu değişikliklerin, yolcuların Ramazan ayı boyunca rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için yapıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gece Metrosu uygulamamız, mevcut hatlarda değişiklik olmadan Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde hizmet vermeye devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar dileriz.

Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan"