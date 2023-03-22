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Yaşam

İstanbul'da metro saatlerine Ramazan düzenlemesi

İstanbul'da Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak ve bu nedenle Metro İstanbul seferleri için düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Metro İstanbul, bazı sefer saatlerini uzatacağını duyurdu.

22 Mart 2023 Çarşamba 04:53 - Güncelleme:
İstanbul'da metro saatlerine Ramazan düzenlemesi
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Metro İstanbul, İstanbul'da Ramazan ayı nedeniyle seferlerinde düzenleme yaptı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarda seferler saat 01.00'e kadar uzatıldı. Bu değişikliklerin, yolcuların Ramazan ayı boyunca rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için yapıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gece Metrosu uygulamamız, mevcut hatlarda değişiklik olmadan Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecelerde hizmet vermeye devam edecektir. Hayırlı Ramazanlar dileriz.

Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılmıştır. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan"

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